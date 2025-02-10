На Кубани сократилось число вакансий для строителей

В Краснодарском крае в декабре 2024 года число вакансий в профобласти «Строительство и недвижимость» сократилось на 9% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы Head Hunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков рекрутингового ресурса, индекс конкуренции в профобласти «Строительство и недвижимость» на Кубани впервые за 1,5 года поднялся выше четырех резюме на вакансию и составил 4,3. Такая же ситуация в Адыгее. В декабре в республике впервые почти за два года индекс поднялся, достигнув 4,1 (число вакансий осталось на прежнем уровне, а резюме увеличилось на 56%). При этом дефицит кадров в отрасли сохраняется (4,4 резюме на вакансию — нижняя границы нормы), но не такой острый, как в декабре 2023 года, когда hh.индекс в Краснодарском крае составлял 3, а в республике — 2,7. Тогда число вакансий год к году выросло на Кубани на 41%, а в Адыгее — на 247%.

«К концу 2024 года на Кубани значительно подросли резюме соискателей как в данной профобласти, так и в целом по рынку труда региона. При этом стало уменьшаться число вакансий, что было связано, во-первых, с сезонностью — перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале. Еще одна причина — повышение ключевой ставки, и это тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас. Но даже глядя на то, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, это не оказывает глобального воздействия на дефицит кадров, главную роль здесь все же играет демография, людей не хватает, и это надолго. Самые человекоемкие отрасли в любом случае будут страдать от нехватки рабочих рук»,— комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

В Краснодарском крае в топ-5 дефицитных профессий входят агент по недвижимости (0,8 резюме на вакансию), слесарь, сантехник (2,1), электромонтажник (2,8), сварщик (2,9), монтажник (3,2). Профицит соискателей наблюдается среди руководителей строительных проектов (25,1 резюме на вакансию), главных инженеров проекта (12,8), прорабов, мастеров строительно-монтажных работ (8,8), геодезистов (8,1), инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков (7,3).

В Адыгее особенно не хватает слесарей и сантехников (0,9 резюме на вакансию), агентов недвижимости (1,1), электромонтажников (2,4), маляров, штукатуров (3,5) и сварщиков (3,5). Высокая конкуренция среди соискателей наблюдается по позициям руководитель строительного проекта (29), прораб, мастер СМР (37), инженер-конструктор и инженер-проектировщик (9,8).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в профучилищах и колледжах строительные специальности осваивают 11 тыс. студентов, что почти на 16% (1,5 тыс.) больше, чем годом ранее. В кубанские вузы на строительные направления подготовки в 2024 году поступили 1073 человек — вдвое больше, чем в предшествующем году.

Маргарита Синкевич