Волгодонский «Атоммаш» отгрузит энергоблоки для турецкой и индийской АЭС

В этом году Волгодонский завод «Атоммаш» (входит в Машиностроительный дивизион Росатома) отгрузит два энергоблока для строящихся электростанций «Куданкулам» и энергоблока «Аккую» в Индии и Турции. Руководство компании поделилось планами с корреспондентами ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба завода «Атоммаш» Фото: пресс-служба завода «Атоммаш»

В минувшем году «Атоммаш» отправил оборудование — корпуса реакторов, комплекты внутрикорпусных устройств реактора и парогенераторы — в Турцию, Индию и Китай. Так, в октябре 2024 года предприятие отгрузило три парогенератора для АЭС «Сюйдапу».

Завод располагается в Волгодонске. На нем производят оборудование для всех строящихся по российскому дизайну атомных электростанций.

Дмитрий Ковалевский