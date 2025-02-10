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Волгодонский «Атоммаш» отгрузит энергоблоки для турецкой и индийской АЭС

В этом году Волгодонский завод «Атоммаш» (входит в Машиностроительный дивизион Росатома) отгрузит два энергоблока для строящихся электростанций «Куданкулам» и энергоблока «Аккую» в Индии и Турции. Руководство компании поделилось планами с корреспондентами ТАСС.

Фото: пресс-служба завода «Атоммаш»

Фото: пресс-служба завода «Атоммаш»

В минувшем году «Атоммаш» отправил оборудование — корпуса реакторов, комплекты внутрикорпусных устройств реактора и парогенераторы — в Турцию, Индию и Китай. Так, в октябре 2024 года предприятие отгрузило три парогенератора для АЭС «Сюйдапу».

Завод располагается в Волгодонске. На нем производят оборудование для всех строящихся по российскому дизайну атомных электростанций.

Дмитрий Ковалевский

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