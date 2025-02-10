Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае ввели пожароопасный сезон

С 10 февраля на Кубани ввели пожароопасный сезон. Об этом сообщает минприроды региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории лесного фонда предприняты дополнительные меры, направленные на предотвращение, своевременное обнаружение и эффективную борьбу с лесными пожарами. Специалисты ведомства и подведомственных ему учреждений будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, оперативные группы будут осуществлять наземное патрулирование по заранее утвержденным маршрутам.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края также напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...