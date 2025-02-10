Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После капремонта в Среднеуральске открылась обновленная взрослая поликлиника

В Среднеуральске (Свердловская область) после капитального ремонта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения открылась взрослая поликлиника, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Трехэтажное здание площадью 3,4 тыс. кв. м, построенное более 30 лет назад, является структурным подразделением Верхнепышминской центральной городской больницы. В поликлинике провели ремонт крыши, фасада, межэтажных перекрытий, замену проводки и коммуникаций. Для посетителей созданы современная зона ожидания и понятная навигация.

«Здесь хорошо представлена диагностическая служба, есть флюорограф, маммограф, рентген-аппарат, которые начнут работать во втором квартале текущего года после получения санэпидзаключения. Чтобы посетителям было легко ориентироваться в здании, мы сохранили привычное расположение большинства кабинетов»,— рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

В поликлинике действуют семь терапевтических участков, а также диагностический блок, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Мощность поликлиники рассчитана на 235 посещений в смену.

Всего в амбулаторной службе Среднеуральска получают медицинскую помощь около 20 тыс. человек.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...