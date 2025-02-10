После капремонта в Среднеуральске открылась обновленная взрослая поликлиника

В Среднеуральске (Свердловская область) после капитального ремонта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения открылась взрослая поликлиника, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Трехэтажное здание площадью 3,4 тыс. кв. м, построенное более 30 лет назад, является структурным подразделением Верхнепышминской центральной городской больницы. В поликлинике провели ремонт крыши, фасада, межэтажных перекрытий, замену проводки и коммуникаций. Для посетителей созданы современная зона ожидания и понятная навигация.

«Здесь хорошо представлена диагностическая служба, есть флюорограф, маммограф, рентген-аппарат, которые начнут работать во втором квартале текущего года после получения санэпидзаключения. Чтобы посетителям было легко ориентироваться в здании, мы сохранили привычное расположение большинства кабинетов»,— рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

В поликлинике действуют семь терапевтических участков, а также диагностический блок, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Мощность поликлиники рассчитана на 235 посещений в смену.

Всего в амбулаторной службе Среднеуральска получают медицинскую помощь около 20 тыс. человек.

Полина Щуцкая