В двух поселках Новороссийска произошло аварийное отключение электричества

В двух поселках Новороссийска вечером 10 февраля произошло отключение электричества. По данным Многофункционального центра управления (МЦУ) города, без света остались жители поселка Верхнебаканский по улицам: Калинина, Коммунистическая, Ленина, Садовый переулок, Яковлева, Титановская и Титан, а также села Гайдук и участка Новороссийского шоссе.

Энергоснабжение нарушено в различных частях города, что затронуло как жилые, так и коммерческие объекты.

«Бригада выехала. Причина уточняется»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян