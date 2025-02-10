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Защитника «Локомотива» внесли в список травмированных

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Марк Ульев внесен в список травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Конкретная причина, по которой Ульева включили в список, неизвестна. За «Локомотив» в этом сезоне защитник провел 37 игр и набрал 6 очков.

Напомним, также в списке травмированных «Локомотива» находится вратарь Даниил Исаев. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. По словам главного тренера команды Игоря Никитина, вратарь уже тренируется.

Алла Чижова

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