На СВО погиб военный Ибрашев, остановивший колонну армии Грузии в 2008 году

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил телеграмму с соболезнованиями родным российского военнослужащего Тасболата Ибрашева. В ней говорится, что мужчина погиб в зоне военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sashakots Фото: @sashakots

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в зоне СВО российского военнослужащего Тасболата Ибрашева. Тасболат Ибрашев — герой, чье имя навсегда вписано в историю Южной Осетии»,— говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте президента Южной Осетии.

В 2008 году Тасболат Ибрашев участвовал в войне с Грузией в составе 58-й российской гвардейской общевойсковой армии. СМИ называют его пулеметчиком, который в одиночку преградил путь колонне грузинских военных. Мужчину сфотографировали зарубежные журналисты. В 2019 году Тасболата Ибрашева наградили медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии».