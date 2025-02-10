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Краснодар стал городом-миллионником с минимальным приростом цен на новостройки

В 2024 году Краснодар стал городом-миллионником с минимальным приростом цен на новостройки. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Росстата, в 2024 году инфляция составила 9,52%. В 15 из 16 городов-миллионников цены на новостройки выросли меньше этого значения. В Краснодаре, где годовой рост цен на первичное жилье оказался в 16 раз ниже уровня годовой инфляции, рост стоимости составил 0,6%. К концу прошлого года стоимость 1 кв. м в Краснодаре составляла 147,4 тыс. руб.

В число городов с наименьшим ростом цен на новостройки в 2024 году также вошли Красноярск (4,1%, до 132,5 тыс. руб.), Челябинск (+5,4%, до 121,1 тыс. руб.) и Самара (+5,8%, до 138,4 тыс. руб. за 1 кв. м). Только в Омске рост цен на новостройки оказался выше уровня годовой инфляции. Первичное жилье подорожало в среднем в 1,6 раза. К концу прошлого года цены на новостройки выросли на 15,4% и составили 136,5 тыс. руб. за кв. м.

Алина Зорина

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