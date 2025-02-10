В Черноземье 11 февраля будет облачно, от -11°С до -5°С

Во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность с прояснениями. Температура будет варьироваться от -11°С до -5°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков, температура составит -9°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями при -6°C.

В Воронеже ночью прогнозируют облачность, без осадков, до -9°C. Днем — облачность с прояснениями и -5°C.

В Курске ночью будет переменная облачность, температура составит до -9°C. Днем также ожидается облачность, но с прояснениями, до -5°C.

В Липецке ночью прогнозируют -10°C и облачность с прояснениями. Днем ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит -5°C.

В Орле ночью будет облачно, до -8°C. Днем — малооблачно, без осадков, до -5°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -11°С, ожидается облачность с прояснениями. Днем также облачно, до -6°С

Егор Якимов