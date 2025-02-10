Самолет Пхукет—Москва совершил дополнительную посадку в Таиланде

Самолет рейса SU277 Пхукет—Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока. Причиной этого стало срабатывание индикации положения створок шасси, сообщила «Ъ» пресс-служба «Аэрофлота».

Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что лайнер после взлета несколько часов кружился над Андаманским морем. После этого он полетел в район Сиамского залива, где экипаж связался с бангкокским аэропортом Суваннапхум. Самолет запросил экстренную посадку из-за технической неисправности.

В «Аэрофлоте» уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Чтобы сократить пассажирам время ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр судна, из Москвы направлен резервный самолет. На время ожидания пассажиров размещают в гостинице. Им предоставят питание и напитки, добавили в «Аэрофлоте».