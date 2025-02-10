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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки ОПК признан самой эффективной экспертной площадкой при комитете Госдумы по промышленности и торговле по итогам 2024 года. Высокую оценку совет получил за инициативы, предложения и системные решения для развития оборонно-промышленного комплекса, укрепления технологического суверенитета и обеспечения экономической безопасности страны. Главой совета с момента его основания является председатель ПСБ Петр Фрадков.

Американская Mattel Inc. может повысить цены на игрушки, в том числе на куклы Barbie и машинки Hot Wheels, из-за введения пошлин на импорт из Китая, пишет CNBC. Дональд Трамп распорядился о введении пошлин 10% на все импортируемые в Штаты китайские товары с 4 февраля. Mattel производит в Китае около 40% своих игрушек.

В России начались продажи Peugeot 408 X с официальной гарантией. Об этом объявила пресс-служба «Автомобильных технологий», этой компании принадлежит завод «ПСМА Рус» в Калужской области, где уже собирают Citroen C5 Aircross. Поставки кросс-лифтбека (или кроссбека) Peugeot в Россию организовали из Китая, где его производят на совместном предприятии Dongfeng Peugeot-Citroen. Цены на новинку стартуют от 4,69 млн руб., на нее распространяется официальная гарантия сроком два года или 100 тыс. км.

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