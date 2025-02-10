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Прокуратура Кубани предупредила о новой схеме мошенничества

В Краснодарском крае мошенники разработали новую схему обмана, которая в основном нацелена на пожилых людей и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Звонящие представляются сотрудниками страховых компаний и говорят, что нужно продлить полис обязательного медицинского страхования. Для дистанционного обновления предлагается скачать приложение министерства здравоохранения. Однако это приложение не является официальным и предоставляет удаленный доступ к смартфону, а также к интернет-банку и порталу «Госуслуги».

«Если поступил такой звонок, незамедлительно прекращайте разговор и перезвоните в службу поддержки вашей страховой компании, чтобы уточнить всю необходимую информацию»,— подчеркнули в прокуратуре.

Алина Зорина

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