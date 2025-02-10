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Житель Ульяновска сбил на машине знакомую и попытался зарезать ее друга

В Ульяновске по ходатайству следователя помещен под стражу обвиняемый в покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, утром 8 февраля 2025 года у одного из домов по ул. Робеспьера 21-летний молодой человек, управляя автомобилем, на почве ревности направил машину на стоящую у подъезда свою знакомую и ее друга. Мужчину он позже попытался зарезать, нанеся удар ножом в область бедра.

Потерпевшие были доставлены в больницу, где им оказана помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Сазонов

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