Эксперт: спрос на отдых на черноморских курортах остается стабильным

Разлив нефтепродуктов в Черном море не оказал влияния на спрос на бронирование отелей в Сочи и Геленджике. Об этом пишет «АиФ Ростов» со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

На курортах Краснодарского края не ожидается отток туристов. По словам Алексана Мкртчяна, море в Геленджике и Сочи остается чистым. Сейчас туристы вместо Анапы выбирают другие места, но отдых никто не откладывает.

Вице-президент альянса отметил, что порой россиянам заграничные поездки обходятся дешевле, чем отдых на отечественных курортах. Несмотря на это, заметен традиционный рост спроса на внутренний туризм.

Туристы, приезжающие в Анапу, делятся на четыре категории. По словам эксперта, к первой относятся те, кто приезжает в санатории и профилактории для лечения. Среди них процент отказов минимальный — около 5–7%. Они приезжают, чтобы поправить здоровье. Вторая большая группа — это те, кому профсоюз или предприятие подарили наградные путевки или частично оплатили их. Процент отказов среди них также невелик. Третья категория — дети и школьники. Многие из них отправляются на образовательные программы — языковые или спортивные. Кроме того, дети подчиняются начальнику лагеря, и если он запрещает купание, то они не будут нарушать его указания. Самый большой процент отказов приходится на четвертую категорию — те, кто полностью оплачивает свой отдых. Если в отелях 1-3 звезды процент отказов составляет 30–40%, то в отелях 4-5 звезд — до 70%, говорит эксперт.

Сейчас владельцы отелей в Анапе ждут, смогут ли волонтеры и спасатели убрать весь мусор к началу сезона. Если это удастся, то цены на отдых не будут снижаться. Окончательное решение примут в конце марта — середине апреля. Некоторые отельеры уже подняли цены по сравнению с прошлым годом. Цены выросли на 10–15%.

По прогнозам господина Мкртчяна, в этом году в отелях бюджетного сегмента цены вырастут на 10–12%. В четырехзвездочных отелях рост может составить 15%, а в пятизвездочных — 20–25%.

Алина Зорина