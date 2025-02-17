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В Татарстане назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля 2024-2025

Четыре деятеля культуры и искусства стали лауреатами Республиканской премии имени Мусы Джалиля 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

По решению конкурсной комиссии лауреатами премии стали:

  • Дания Галяутдинова, поэт, член Союза писателей Республики Татарстан — за вклад в развитие татарской литературы, создание книги «Бортеклэп жыелган гомер» и подборку стихов в сборнике «Кунелгэ илхам килэ»;
  • Булат Гатауллин (актер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева) и Айвар Гимаев (артист-кукловод Татарского государственного театра кукол «Экият») — за вклад в развитие и популяризацию татарского театра для детей и молодежи;
  • Зульфат Фахразиев, пианист, заведующий кафедрой специального фортепиано Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова — за успехи в области музыкального искусства.

Премия, учрежденная в 1997 году, присуждается Кабинетом министров Республики Татарстан за заслуги в области литературы, искусства, науки, образования, а также молодежного предпринимательства. Она проводится раз в два года и направлена на поддержку лучших авторов и коллективов, работающих для молодежи и с молодежью, а также за личный вклад в развитие разных сфер деятельности и высокие результаты, прославляющих республику.

Анар Зейналов

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