По делу бизнес-тренера из Куеды утверждено обвинительное заключение

Прокуратура центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Аяза Шабутдинова, сообщает надзорный орган. По версии следствия, уроженец Куединского округа создал преступную группу, которая с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании продавали клиентам образовательные продукты, которые приведут к высоким результатам в бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аяз Шабутдинов лично обеспечивал разработку текстов тренингов и договоров на оказание образовательных услуг. Эти документы создавали ложное представление о том, что программы гарантируют «финансовую защиту в любых жизненных ситуациях». Также они создавали ложное впечатление о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. Потерпевшими по делу признаны 113 человек, которые заплатили за участие в программах от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб по делу составил более 57 млн руб.

Сам господин Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года и помещен в СИЗО. Вину он категорически отрицает.