В центре Ярославля собственники могут лишиться «Гостиницы "Бристоль"»

В Ярославле собственников объекта культурного наследия «Гостиница "Бристоль"», расположенного на улице Кирова, 10/25, привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание фасада. Об этом сообщили в областной Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный аккаунт инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярос Фото: Официальный аккаунт инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярос

Сейчас в здании находятся банк, кафе и другие организации. Объектом культурного наследия владеют 13 собственников. Как отмечают в инспекции, «это одна из лучших построек Ярославля начала XX века, она интересна примером провинциального модерна».

Специалисты инспекции выявили нарушения содержания фасада и сделали вывод: «внешний облик памятника культуры свидетельствует о том, что он не в полной мере соответствует надлежащему состоянию». В случае, если нарушения не будут устранены, инспекция обратится в суд с целью изъятия здания и последующей его продажи.

Алла Чижова