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В Анапе собирают плот для подъема мешков с мазутом со дна моря

В селе Витязево в Анапе собирают новый плот для подъема и дальнейшей транспортировки мешков с мазутом со дна моря на берег. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Сейчас специалисты собирают третий плот, который будет устойчивее на воде и сможет транспортировать до 40 мешков с нефтепродуктами за раз. По словам майора внутренней службы, начальника водолазной службы специального отряда главного управления МЧС России по Республике Крым Андрея Лязина, на плот установят электрическую лебедку, с которой перевозка мешков будет легче.

Новый плот полностью металлический, он будет защищен от каких-либо повреждений. По предварительным данным, его подготовят в течение двух дней.

Алина Зорина

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