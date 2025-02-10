В Анапе собирают плот для подъема мешков с мазутом со дна моря

В селе Витязево в Анапе собирают новый плот для подъема и дальнейшей транспортировки мешков с мазутом со дна моря на берег. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Сейчас специалисты собирают третий плот, который будет устойчивее на воде и сможет транспортировать до 40 мешков с нефтепродуктами за раз. По словам майора внутренней службы, начальника водолазной службы специального отряда главного управления МЧС России по Республике Крым Андрея Лязина, на плот установят электрическую лебедку, с которой перевозка мешков будет легче.

Новый плот полностью металлический, он будет защищен от каких-либо повреждений. По предварительным данным, его подготовят в течение двух дней.

Алина Зорина