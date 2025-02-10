Мастера электросетей осудили за гибель ребенка в Нижегородской области

Мастер Уренского РЭС признан виновным в гибели ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в июле 2023 года в поселке Уста семилетний ребенок получил смертельный удар током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. Следствие доказало, что мастер отвечал за техническое состояние ЛЭП, однако не организовал вырубку деревьев. Причиной обрыва провода стала упавшая ветка.

Мастера приговорили к двум годам ограничения свободы.

Владимир Зубарев