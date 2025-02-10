В Нижнем Новгороде курьера задержали из-за его «пугающей» одежды

Сотрудника службы доставки в Нижнем Новгороде приняли за злоумышленника из-за его одежды. По данным полиции, бдительных граждан насторожила балаклава на голове у курьера.

В полиции рассказали, что вызов поступил из одного из заведений общепита на Большой Покровской. Прибыв на место, полицейские выяснили, что звонок поступил от группы школьников, приехавших в Нижний Новгород из другого региона.

Подростки рассказали, что их преследует подозрительный человек в темной одежде, лицо которого скрыто балаклавой. В руках у человека большая черная сумка. Он, якобы, шел за школьниками из торгового центра и вслед за ними зашел в пиццерию.

Сотрудники полиции установили личность «преследователя», им оказался 24-летний сотрудник службы доставки. Он рассказал, что выполнял несколько заказов, в том числе забирал товар в торговом центре. После этого он зашел в пиццерию, чтобы зарядить телефон. По словам молодого человека, он не предполагал, что может кого-то испугать своим внешним видом.

Работники торгового центра и заведения общепита подтвердили слова курьера. Сам курье предположил, что школьников могли испугать цитаты из компьютерной игры Stalker на его черной сумке. В полиции доставщик на камеру извинился перед всеми, кого мог случайно напугать или оскорбить.

Андрей Репин