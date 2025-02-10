Эксперты рассказали об опасности саранчи на Кубани

Эксперты рассказали о том, чем может быть опасно нашествие саранчи в Краснодарском крае. В 2024 году на Кубани обнаружили более 50 очагов азиатской саранчи на территории более 1 тыс. га. Эксперты считают, что зона распространения будет расширяться, пишет «BFM Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В 2025 году в Краснодарском крае прогнозируют нашествие саранчи. По словам члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко, это связано с особенностями погоды. Лето было жарким, с минимальным количеством дождей, осень — теплой и продолжительной, а зима — относительно сухой. Такие условия создают идеальные условия для размножения вредителей. По его словам, подобная среда является подходящей для того, чтобы саранча имела максимальную плодовитость, потому что растягивается период размножения. Она гибнет только с наступлением первых заморозков и успевает отложить больше яиц. В годы, когда условия неблагоприятны, одна самка может произвести на свет от 30 до 50 яиц, а в более благоприятные — свыше 300. Эколог заявляет, что теплая и сухая зима может привести к тому, что большинство отложенных яиц выживет. По его словам, аграриям стоит надеяться на возвратные заморозки в феврале и марте, когда личинки выходят из почвы.

Как утверждает Вениамин Голубитченко, перелетная саранча способна преодолевать большие расстояния. В основном она предпочитает сочные растения, такие как злаки, кукуруза и пшеница. Единственный способ защитить поля от насекомых — это использование пестицидов. Однако этот метод также имеет негативные последствия.

Пчеловод Сергей Лаштабега рассказал, что препараты, используемые для борьбы с вредителями, делятся на три класса. Первые два представляют смертельную опасность для пчел. Только использование препаратов третьего класса ЭКО может снизить риск их отравления. Обычно причиной отравления пестицидами становится отсутствие информации о времени, месте и характере химических обработок. Кроме того, отравление может произойти из-за неправильного хранения химикатов или небрежной работы при приготовлении растворов.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что в 2024 году завершился одиннадцатилетний цикл размножения саранчи. 2025 год должен стать последним в этом периоде активности. Это не значит, что саранча полностью исчезнет, но именно в этом году ожидается ее наиболее массовое распространение. В прошлом году на юге России не наблюдалось массового нашествия саранчи. Корней Биждов считает, что это важно донести до аграриев Кубани, чтобы избежать панических настроений.

В 2023 году из-за нашествия насекомых страховые компании выплатили фермерам 142 млн руб., а в 2024 году — 15 млн. Половину стоимости страхового полиса оплачивает государство.

На Кубани аграриям также выделяют средства на обработку полей пестицидами. В 2025 году сумма превышает 1,6 млн руб. Предполагается, что эта сумма покроет 90% расходов на борьбу с вредителями.

Алина Зорина