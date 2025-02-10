16-летнего водителя квадроцикла госпитализировали в Удмуртии после ДТП

22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с квадроциклом Hammer, которым управлял 16-летний подросток. ДТП произошло на ул. Горького в Сарапуле. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Несовершеннолетний получил травмы, его увезли в больницу. На подростка составили административные материалы за вождение без водительских прав. Квадроцикл поместили на спецстоянку. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности его законного представителя.