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16-летнего водителя квадроцикла госпитализировали в Удмуртии после ДТП

22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с квадроциклом Hammer, которым управлял 16-летний подросток. ДТП произошло на ул. Горького в Сарапуле. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Несовершеннолетний получил травмы, его увезли в больницу. На подростка составили административные материалы за вождение без водительских прав. Квадроцикл поместили на спецстоянку. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности его законного представителя.

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