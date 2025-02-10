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Коммерсантъ FM
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В ООН прокомментировали массовые захоронения мигрантов в Ливии

В Международной организации по миграции (МОМ) ООН «шокированы и озабочены» обнаружением массовых захоронений с телами десятков мигрантов в Ливии. По данным организации, по меньшей мере 49 тел были найдены в разных районах страны.

«Международная организация по миграции выражает шок и озабоченность в связи с обнаружением в Ливии двух массовых захоронений, в которых находятся тела десятков мигрантов, некоторые из которых с огнестрельными ранениями»,— говорится в заявлении профильной организации.

Массовые захоронения с телами мигрантов были обнаружены в марте 2024 года на юго-западе Ливии. «Обстоятельства их смерти и национальная принадлежность остаются неизвестными,— отмечается в заявлении организации. — Их могилы были обнаружены после полицейского рейда, в ходе которого сотни мигрантов были спасены от контрабандистов. Силы безопасности продолжают операции по поимке виновных».

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия переживает внутриполитический кризис. С тех пор в стране идет противостояние между двумя правительствами. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов. Срок переходного периода истек 22 июня 2023 года. Выборы до сих пор не были проведены.

Анастасия Домбицкая

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