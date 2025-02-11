«Кубань Кредит» занял 15-ю позицию в рейтинге крупнейших ипотечных банков РФ

Банк «Кубань Кредит» занял 15-ю строчку в рейтинге «Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля» на 1 января 2025 года, составленном аналитической консалтинговой компанией Frank RG.

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Объем ипотечного портфеля «Кубань Кредит», по данным аналитиков банка, на начало 2025 года составил 35,2 млрд рублей, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Очередное попадание в топ-20 рейтинга крупнейших ипотечных банков России — это значимое достижение для нашей команды,— уверена исполнительный директор по ипотеке Банка «Кубань Кредит» Ксения Соболева.— 15-я позиция в условиях высокой конкуренции подтверждает эффективность выбранной стратегии. Основой успеха стали гибкость продуктовой линейки, цифровизация сервисов и фокус на региональное развитие, что особенно важно для юга России. В 2024 году мы адаптировались к новым регуляторным требованиям и приложили все усилия, чтобы сохранить доступность ипотеки для населения.

Мы благодарны нашим клиентам и партнёрам за доверие, которое помогло нам укрепить позиции на рынке даже в непростых экономических условиях. Этот результат мы рассматриваем как точку для дальнейшего роста. Наша главная цель — укрепить свои позиции на рынке, продолжая оставаться банком, который заботится о благополучии своих клиентов».

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