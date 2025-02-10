Учеников двух школ Новороссийска эвакуировали из-за ложного сообщения

Учеников сразу двух школ города-героя Новороссийска эвакуировали из-за сообщения о минировании учебных учреждений. Как сообщил заместитель администрации Новороссийска Александр Яменсков, тревога оказалась ложной, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Под эвакуацию попали ученики новороссийских школ №№18 и 19. В пабликах родителей попросили забрать детей, пишет «Новороссийский рабочий».

Некоторые дети покинули учебные учреждения без верхней одежды. Руководство школ действовало по инструкции. Информация была передана в силовые ведомства.

Алена Воробьева