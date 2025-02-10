Челябинцу дали 5,5 лет колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 36-летнего жителя Челябинской области виновным в публичном оправдании террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурант приговорен к пяти годам шести месяцем лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Уголовное дело в отношении южноуральца возбудили и расследовали следователи регионального управления ФСБ.

Суд и следствие установили, что челябинец, «являясь сторонником радикальных взглядов», разместил в интернете материалы, содержащие признаки оправдания терроризма.

Приговор в законную силу не вступил.