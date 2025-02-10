Международный фонд Вивекананды

Основан в 2009 году в Нью-Дели как аналитический центр совместными усилиями ведущих экспертов по безопасности Индии, дипломатов и филантропов. Его главная задача — создание инновационных подходов к безопасности и благосостоянию Индии. Организация состоит из шести исследовательских центров: национальной безопасности и стратегических исследований, международных отношений и дипломатии, изучения соседства, управления и политических исследований, экономических исследований, исторических и цивилизационных исследований. Фонд проводит конференции, лекции, семинары и дискуссии. Организует выставки и культурные мероприятия. Взаимодействует с дипломатическим сообществом для донесения точки зрения Индии по различным вопросам. Фонд выпускает ежеквартальный журнал «Национальная безопасность» и ежемесячный — Vivek.