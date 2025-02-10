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В МЦУ объяснили, почему из Краснодарской ТЭЦ идет черный дым

В МЦУ Краснодара «Ъ-Кубань» рассказали, почему из городской ТЭЦ идет черный дым. Ранее жители краевой столицы писали об этом в социальных сетях.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным специалистов, Краснодарская ТЭЦ функционирует в штатном режиме. Они отметили, что обычно черный дым из труб идет при запуске котла на станции.

Ранее жители Краснодара сообщали в социальных сетях о том, что черный дым из Краснодарской ТЭЦ идет второй день.

Алина Зорина

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