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Коммерсантъ FM
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Троих жителей Белгородской области задержали за поджог релейных шкафов

Сотрудники управлений ФСБ и МВД по Белгородской области и воронежского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали троих молодых людей, совершивших на прошлой неделе поджог релейных шкафов в районе железнодорожной станции в Старом Осколе. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе УФСБ, в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, молодые люди в ходе переписки в мессенджере Telegram согласились за денежное вознаграждение выполнить задание по поджогу релейных шкафов. 6 февраля они сделали это в районе железнодорожной станции Старый Оскол. Сейчас следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения. Имена подозреваемых не раскрываются. Согласно сообщению УФСБ, фигуранты родились в 2005, 2007 и 2009 годах.

С начала специальной военной операции в приграничных с Украиной регионах регулярно задерживают граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. В октябре прошлого года мужчина получил 16 лет колонии за попытку подрыва железной дороги в Белгородской области. За аналогичную подготовку к взрыву железнодорожных путей в Воронежской области местного жителя той же осенью отправили в колонию на 22 года.

Сергей Толмачев, Воронеж

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