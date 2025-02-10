Жители Новороссийска могут представить эскиз памятника героям СВО

Стартовал Всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. В нем могут принять участие жители города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные архитекторы, так и все, кому интересно увековечить память героев СВО. К участию приглашаются также ветераны специальной военной операции и их родные.

На конкурс можно представить как индивидуальные работы, так и коллективные работы. Срок приема работ – до 28 февраля 2025 года. Адреса указаны на сайте администрации Новороссийска.

Конкурс проводит Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством.

Алена Воробьева