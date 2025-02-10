Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге руководителей столиц Приволжского федерального округа (ПФО) за январь. Это следует из рейтинга, подготовленного «Медиалогией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди ключевых событий с участием мэра Казани отмечаются: участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», запуск второй карты мусорного полигона «Восточный», проведение отчетного совещания по итогам реализации нацпроектов, а также открытие врачебной амбулатории в поселке Борисоглебское.

В тройку лидеров медиарейтинга также вошли глава Ульяновска Александр Болдакин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По итогам 2024 г. Ильсур Метшин также занял первое место в медиарейтинге.

Анар Зейналов