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Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в медиарейтинге руководителей столиц Приволжского федерального округа (ПФО) за январь. Это следует из рейтинга, подготовленного «Медиалогией».

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц ПФО в январе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди ключевых событий с участием мэра Казани отмечаются: участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», запуск второй карты мусорного полигона «Восточный», проведение отчетного совещания по итогам реализации нацпроектов, а также открытие врачебной амбулатории в поселке Борисоглебское.

В тройку лидеров медиарейтинга также вошли глава Ульяновска Александр Болдакин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По итогам 2024 г. Ильсур Метшин также занял первое место в медиарейтинге.

Анар Зейналов

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