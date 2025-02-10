В центре Ярославля на месте офисов построят жилой дом

В Ярославле на пересечении улиц Победы и Салтыкова-Щедрина огородили площадку под строительство нового дома. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте градостроительства мэрии, минстрой выдал разрешение на строительство ООО СЗ «Ярстройнедвижимость» в сентябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

По адресу улица Салтыкова-Щедрина, 21 планируется возвести многоквартирный жилой дом в 5-6 этажей и подземной стоянкой. На первом этаже будут нежилые помещения. Разрешение действует до марта 2028 года.

Сейчас по указанному адресу стоит пятиэтажное здание, в котором располагались офисные помещения. По данным источника «Ъ-Ярославль», его планируют сносить.

Алла Чижова