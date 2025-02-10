«Продимекс» готовится к новому сельхозсезону
На семенном заводе филиала «Таловский элеватор», который входит в ГК «Продимекс», приступили к сортировке и обработке семян ярового ячменя. Специалисты отмечают хорошее качество исходного материала и высокий выход готовых семян. Подготовку семян ярового ячменя и яровой пшеницы в полном объеме планируется завершить до начала весенней посевной кампании.
На февраль намечено начало проведения анализа жизнеспособности посевов озимой пшеницы. Для правильной оценки состояния сформирована выборка полей, которые различаются по срокам сева, предшественникам и сортам культуры. Анализ будет проводиться во всех административных районах присутствия ГК «Продимекс».
После теплой погоды и отсутствия снега в январе в начале февраля в регионе выпал снег, благодаря чему риски возможной гибели озимых от мороза существенно снизились.
Сахарные заводы ГК «Продимекс» в прошлом сезоне выработали свыше 1 млн 260 тыс. тонн сахара. Лидером по производству среди предприятий группы компаний стал Золотухинский сахарный завод — предприятие произвело свыше 209 тыс. тонн сахара и показало свой лучший результат, заняв первое место по объему выработанного сахара среди предприятий России. В группу лидеров по объему производства также вошли Елань-Коленовский (Воронежская область) и Успенский сахарные заводы, каждый из которых выработал свыше 170 тыс. тонн сахара.
Сахарные заводы ГК «Продимекс» в Воронежской области суммарно переработали более 4,2 млн тонн сырья и выработали свыше 650 тыс. тонн сахара.
В рамках инвестиционной программы на Ольховатском сахарном комбинате в Воронежской области смонтирован специальный барабан для производства кристаллического бетаина повышенного качества. На предприятии также завершается строительство емкости для хранения мелассы объемом 32 тыс. тонн и склада, рассчитанного на 35 тыс. тонн готовой продукции.
В Воронежской области на ряде заводов, среди которых «Лискисахар», Перелешинский сахарный комбинат, «Эртильский сахар», Хохольский сахарный комбинат и «Кристалл» в прошедшем сезоне были модернизированы заводские свеклопункты. Они заасфальтированы, увеличилось количество точек приемки сырья. Все это позволило повысить скорость выгрузки сахарной свеклы и увеличить оборачиваемость транспорта.
По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.