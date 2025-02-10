«Продимекс» готовится к новому сельхозсезону

На семенном заводе филиала «Таловский элеватор», который входит в ГК «Продимекс», приступили к сортировке и обработке семян ярового ячменя. Специалисты отмечают хорошее качество исходного материала и высокий выход готовых семян. Подготовку семян ярового ячменя и яровой пшеницы в полном объеме планируется завершить до начала весенней посевной кампании.

Фото: ГК «Продимекс»

На февраль намечено начало проведения анализа жизнеспособности посевов озимой пшеницы. Для правильной оценки состояния сформирована выборка полей, которые различаются по срокам сева, предшественникам и сортам культуры. Анализ будет проводиться во всех административных районах присутствия ГК «Продимекс».

После теплой погоды и отсутствия снега в январе в начале февраля в регионе выпал снег, благодаря чему риски возможной гибели озимых от мороза существенно снизились.

Сахарные заводы ГК «Продимекс» в прошлом сезоне выработали свыше 1 млн 260 тыс. тонн сахара. Лидером по производству среди предприятий группы компаний стал Золотухинский сахарный завод — предприятие произвело свыше 209 тыс. тонн сахара и показало свой лучший результат, заняв первое место по объему выработанного сахара среди предприятий России. В группу лидеров по объему производства также вошли Елань-Коленовский (Воронежская область) и Успенский сахарные заводы, каждый из которых выработал свыше 170 тыс. тонн сахара.

Сахарные заводы ГК «Продимекс» в Воронежской области суммарно переработали более 4,2 млн тонн сырья и выработали свыше 650 тыс. тонн сахара.

В рамках инвестиционной программы на Ольховатском сахарном комбинате в Воронежской области смонтирован специальный барабан для производства кристаллического бетаина повышенного качества. На предприятии также завершается строительство емкости для хранения мелассы объемом 32 тыс. тонн и склада, рассчитанного на 35 тыс. тонн готовой продукции.

В Воронежской области на ряде заводов, среди которых «Лискисахар», Перелешинский сахарный комбинат, «Эртильский сахар», Хохольский сахарный комбинат и «Кристалл» в прошедшем сезоне были модернизированы заводские свеклопункты. Они заасфальтированы, увеличилось количество точек приемки сырья. Все это позволило повысить скорость выгрузки сахарной свеклы и увеличить оборачиваемость транспорта.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.