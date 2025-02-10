Пожилой ижевчанке продлили домашний арест по делу о призывах к захвату власти

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок домашнего ареста 62-летней местной жительнице, обвиняемой в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Меру пресечения продлили до 12 марта, с сохранением ранее установленных запретов. Следствие считает, что 29 октября 2021 года, находясь в Египте, обвиняемая разместила во «ВКонтакте» призывы к захвату власти в России.