В Новороссийске завершили реконструкцию крыши музея «Казачье подворье»

Реконструкцию музея казачества завершили в станице Натухаевской. Теперь крыша хаты музея покрыта аутентичным камышом, сообщает в своем Telegram-канале администрация Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Казачье подворье» – один из ключевых объектов народной культуры в Новороссийске. Камышовая крыша, по мнению реконструкторов, воссоздает историческую точность казачьих станиц. Именно такие крыши были в домах донских и кубанских казаков двести лет назад. Несмотря на природный материал, камышовая кровля способна защитить дом от солнца, дождя и перепадов температур. Под ней музейные экспонаты будут в сохранности.

«Восстановление крыши – это не просто ремонт, это возвращение частички истории нашего края. Мы благодарны бизнесу, который поддерживает такие инициативы. Их вклад помогает сохранить культурное наследие для будущих поколений»,— рассказали в МБУ «Центр традиционной народной культуры».

Реконструкция была проведена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия при поддержке местного бизнеса – ООО «Птицефабрика «Новороссийск» выделила на работы 400 тыс. руб.

Алена Воробьева