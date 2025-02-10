Директора коммунального предприятия Еманжелинска оштрафовали за невыплату долгов

Еманжелинский городской суд оставил без изменения решение первой инстанции по уголовному делу в отношении директора ООО «Комсервис». Его обвиняли по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Руководителя за неоплату долгов оштрафовали на 100 тыс. руб., смягчив приговор назначением рассрочки на четыре месяца, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

На момент возбуждения уголовного дела в отношении предприятия приставы вели несколько десятков исполнительных производств по взысканию долгов в пользу юридических и физических лиц на общую сумму в 3,1 млн руб. Сотрудники ФССП России смогли истребовать 777 тыс. руб. с помощью арестов счета организации, кассы и права требования по агентскому договору с дебитором, а также многократного предупреждения руководителя компании-должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Однако директор, имея возможность погасить долги, умышленно избегала этого. Она и ее подчиненные отправляли в адрес дебитора письма с просьбой о перечислении денег напрямую кредиторам, минуя арестованный счет ООО «Комсервис».

За время ведения исполнительных производств в кассу от населения было получено 8,5 млн руб., которыми руководитель распорядилась по своему усмотрению. За непредоставление копии кассовой книги по требованию пристава она дважды была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве) с назначением штрафа в 30 тыс. руб.

Виталина Ярховска