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Основной вратарь «Локомотива» начал тренироваться

Основной вратарь ХК «Локомотив» Даниил Исаев приступил к тренировкам. Комментарий главного тренера команды Игоря Никитина публикует издание «Sport24».

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, Исаев находится в списке травмированных. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. Сообщалось, что Исаев пропустит примерно месяц. По словам Игоря Никитина, вратарь уже тренируется.

«Он уже тренируется. Надеюсь, что скоро увидим его. Будет время и набрать игровую форму. Вратарь — это очень важная часть любой команды, «Локомотива» в том числе. Алексею (Мельничуку - «Ъ-Ярославль») сейчас непросто. Но я верю в него, команда верит в него, и это хорошо для команды, проходить сейчас через все эти трудности»,— цитирует издание наставника «Локомотива».

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