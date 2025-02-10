В парке Горького могут провести повторную экспертизу незаконных построек

В администрации Перми прокомментировали результаты судебной строительно-технической экспертизы по делу о незаконных постройках в парке им. Горького. Недавно «РБК-Пермь» сообщил, что экспертиза признала два кафе в парке временными объектами. Экспертиза также пришла к выводу о том, что здание гаража не реконструировали, а туалет хотя и реконструировался, но соответствует нормативным требованиям. «На данный момент заключение эксперта изучается администрацией Перми. При необходимости в рамках судебного заседания будут заданы вопросы экспертам, а также решен вопрос о проведении повторной экспертизы»,— отметили в пресс-службе мэрии. В администрации также обратили внимание, что аттракцион «Дом Дракулы» в парке Горького демонтировали самостоятельно, поэтому обследование объекта не проводилось в полном объеме. Кроме того, экспертиза определяла капитальность или некапитальность зданий, а не законность их размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран аттракцион "Дракула"

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ аттракцион "Дракула"

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в суде власти Свердловского района Перми требуют признать самостроями и снести шесть объектов в парке: два общественных туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов») и два летних кафе — «Халва» и CasaMia. По этому делу была назначена экспертиза, которая должна оценить безопасность всех шести объектов. Помимо этих требований, департамент земельных отношений оспаривает право собственности ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» на театр, эстраду и проходную будку.

Экспертиза выяснила, что здания кафе «Casa Mia» и кафе «Халва» не являются объектами капитального строительства, а здание гаража не подвергалось реконструкции и соответствует требованиям технических регламентов, что делает возможным его дальнейшую эксплуатацию. В то же время были выполнены работы по переустройству объекта — до 2004 года здание использовалось в качестве общественного туалета. Здания туалетов хотя и подверглись реконструкции, но также отвечают всем техническим и противопожарным требованиям, что позволяет их дальнейшую эксплуатацию. На месте демонтированного аттракциона «Дом Дракулы» эксперт обнаружил фундаментные блоки и железобетонные конструкции.