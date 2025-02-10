Папа римский благословил Никаса Сафронова на создание выставки в Ватикане

Папа римский Франциск благословил народного художника России Никаса Сафронова на создание выставки в Ватикане. Об этом господин Сафронов сообщил «РИА Новости» после встречи с понтификом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Никас Сафронов

Фото: @safronov_nikas Художник Никас Сафронов

Фото: @safronov_nikas

«Я попросил его разрешение благословить выставку в Ватикане. Он дал согласие, тут же позвонил директору Ватиканского музея. Там сказали, что в ближайшее время организуют выставку»,— сказал художник. Он уточнил, что в экспозицию войдут картины с изображением церквей Ватикана, Рима, Москвы и Санкт-Петербурга, то есть преимущественно «духовная живопись».

В беседе с ТАСС господин Сафронов рассказал, что подарил папе римскому его портрет. На второй преподнесенной понтифику картине изображено его первое место служения — храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе. Художник напомнил, что полотно побывало на борту Международной космической станции с марта по сентябрь 2022 года и вместе с экипажем было в открытом космосе. «Он был особо тронут этим подарком, поскольку именно там он начинал свое служение, когда даже представить не мог, что будет избран на престол Святого Петра»,— подчеркнул художник.

Господин Сафронов не первый раз встречается с главой Римско-католической церкви. В начале 2000-х годов состоялась его встреча с папой Иоанном Павлом II.