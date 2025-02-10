Строительство стадиона в Новороссийске идет с отставанием графика

Подрядчик ведет работы без выходных. Строители обещают устранить отставание от графика работ в кратчайшие сроки, сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

По его словам, ход работ по строительству стадиона в селе Васильевка обсудили во время планерного совещания. На сегодняшний день выполнено снятие почвенно-растительного слоя поля, завершается формирование траншеи под подпорную стену, приступили к монтажу подпорной стены.

Строительство стадиона в селе Васильевка в Приморском районе Новороссийска ведется в рамках реализации благотворительного проекта совместно с АО «КТК-Р». Стоимость спортивного объекта на улице Мира составит свыше 94 млн рублей. Помимо футбольного поля и трибун на 200 мест, стадион будет оснащен беговыми дорожками и техническими блоками.

Алена Воробьева