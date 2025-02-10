Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мода с добрым сердцем: коллекция Kidin

Фонд помощи бездомным животным «Ника» и бренд одежды Kidin Екатерины Гребенюк выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением четвероногого друга. В честь этого события состоялся благотворительный бранч в ресторане «Поле». Все собранные средства будут направлены в фонд «Ника» и пойдут на помощь животным, временно оставшимся без хозяев. Стоимость детской футболки составляет 6 тыс. руб., взрослой — 8 тыс. руб. Впервые за время существования Kidin коллекция для взрослых выпущена совместно с детской и полностью посвящена благотворительности.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 4

Нина Никифорова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...