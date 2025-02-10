Мода с добрым сердцем: коллекция Kidin

Фонд помощи бездомным животным «Ника» и бренд одежды Kidin Екатерины Гребенюк выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением четвероногого друга. В честь этого события состоялся благотворительный бранч в ресторане «Поле». Все собранные средства будут направлены в фонд «Ника» и пойдут на помощь животным, временно оставшимся без хозяев. Стоимость детской футболки составляет 6 тыс. руб., взрослой — 8 тыс. руб. Впервые за время существования Kidin коллекция для взрослых выпущена совместно с детской и полностью посвящена благотворительности.

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Нина Никифорова