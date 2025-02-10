Из Ростова вывезено более трех тысяч кубометров снега за выходные
За минувшие выходные коммунальные службы донской столицы вывезли с улиц города около трех тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы в своем Telegram-канале.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Кроме того, при обработке городских дорог и тротуаров было израсходовано около 900 т противогололедных материалов. В настоящее время работы продолжаются.
По состоянию на 10 февраля в уборке улиц Ростова от снега задействованы 139 единиц снегоуборочной техники и более 600 дворников.