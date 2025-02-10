Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростова вывезено более трех тысяч кубометров снега за выходные

За минувшие выходные коммунальные службы донской столицы вывезли с улиц города около трех тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Кроме того, при обработке городских дорог и тротуаров было израсходовано около 900 т противогололедных материалов. В настоящее время работы продолжаются.

По состоянию на 10 февраля в уборке улиц Ростова от снега задействованы 139 единиц снегоуборочной техники и более 600 дворников.

Анна Анисова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...