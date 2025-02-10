В Удмуртии задержали жительницу Пермского края с 205 граммами мефедрона

В Завьяловском районе Удмуртии полицейские задержали 36-летнюю жительницу Пермского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, при личном досмотре у нее был обнаружен сверток с мефедроном массой более 205 граммов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие считает, что задержанная является оптовым курьером интернет-магазина. Она забрала наркотики из тайника в лесополосе и планировала расфасовать и сбыть на территории республики. В ее арендованной квартире в Ижевске полицейские нашли упаковочный материал, электронные весы и синтетическое вещество, которое направлено на исследование.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (до 20 лет лишения свободы). Она помещена в изолятор временного содержания