«Покупатели присматривают премиальные метры как актив»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется покупка жилья в премиальных и элитных комплексах в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

До конца года в столице могут быть полностью или частично достроены 27 премиальных и элитных комплексов. Такие сроки указаны в проектных декларациях этих новостроек. И это на 40% меньше, чем годом ранее. Тогда было 45 адресов, посчитали специалисты компании «Метриум». В премиум-классе ожидается сдача 42 корпусов в 16 новостройках. По статусу проекты распределены так: 12 жилых домов, три здания с апартаментами и один многофункциональный объект с квартирами и апартаментами. Средневзвешенная стоимость премиум-жилья с плановым сроком сдачи в текущем году — почти 700 тыс. руб. за «квадрат».

Еще 29 корпусов в 11 элитных и делюкс новостройках также запланированы к сдаче в текущем году. Это семь домов с квартирами и три с апартаментами, а также, как и в премиум-классе, один многофункциональный объект с квартирами и апартаментами. Средневзвешенная стоимость элитного «квадрата» со сроком сдачи в 2025 году — 2,5 млн руб.

Покупатели зачастую присматривают премиальные и элитные метры как актив для сбережения накоплений, полагают брокеры. В прошлом году средневзвешенная стоимость жилого метра первичного жилья в премиум-классе подросла почти на 20%, в элитном — более чем на 15%. По мнению экспертов, положение на столичном премиальном и элитном рынках отличается стабильностью и устойчивостью к внешним колебаниям, что и интересует клиентов, в особенности инвесторов. Продажи не тормозятся ни на одном из этапов реализации проектов, а в 2024 году они и вовсе продемонстрировали рекордные показатели.

Светлана Бардина