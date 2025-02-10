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Названы города Ростовской области с самыми низкими ценами на картофель

Наиболее низкие средние цены на картофель в Ростовской области зафиксированы в Миллерово (55,56 руб./кг), Сальске (59,62 руб./кг), Волгодонске (60,73 руб./кг) и Шахтах 62,61 (руб./кг). Соответствующие данные по стосянию на 3 февраля опубликованы на сайте Ростовстата.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Самые высокие цены по региону отмечены в донской столице — 63,61 руб./кг и в Таганроге — 64,47 руб./кг.

Средняя стоимость за 1 кг картофеля в Ростовской области на указанную дату составила 62,61 руб.

Анна Анисова

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