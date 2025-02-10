В Челябинской области некоторые модели новых машин подешевели на 10-45%

В январе 2025 года в Челябинской области снизилась стоимость некоторых марок и моделей новых легковых автомобилей по сравнению с январем прошлого года. Наиболее заметно упала цена на машины марки Toyota — на 45,7%, сообщает «Авито Авто».

Среди марок по сокращению стоимости также лидируют Sollers — на 19,2% к январю прошлого года, OMODA — на 17,7%, Dongfeng — на 16,4% и GAC — на 8,5%. В топ-5 моделей с наибольшей динамикой снижения цены попали OMODA C5 – на 20,5% (2,34 млн руб. средняя цена), Chery Tiggo 8 Pro Max — на 16,1% (3,58 млн), Chery Arrizo 8 — 15,7% (2,95 млн), Chery Tiggo 4 Pro — 15,5% (2,07 млн), а также LADA Largus, стоимость которой снизилась на 13%, до 1,7 млн руб.

По словам руководителя направления «Новые авто» в Авито Никиты Ивахненко, особую роль в ценообразовании играет активность китайских брендов, которые используют гибкую маркетинговую политику для укрепления позиций в России. Кроме того, на снижение цен могло повлиять развитие локального производства, например, в начале 2025 года в России была налажена сборка нескольких моделей Voyah.