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Коммерсантъ FM
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«Решили сразу и обо всем»

Анна Минакова — о Prada Mode

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о сотрудничестве бренда с художником Теастром Гейтсом.

Фото: Prada Mode

Фото: Prada Mode

11 февраля Prada представит новую, уже 11-ю по счету, итерацию Prada Mode. На сей раз в квартале MiZa в Абу-Даби. Это уже третий опыт сотрудничества бренда с мультидисциплинарным художником Теастром Гейтсом. Обещают интересный звуковой и визуальный опыт.

Расположенная в центре пространства конструкция создаст границу между сферами, разделяя помещение на две части. Внутри цилиндра будет звучать акустическая музыка — такое место для уединения и погружения в себя. Напротив, внешнее пространство цилиндра будет определяться бурной атмосферой с живыми выступлениями и диджейскими сетами. Музыкальная программа для внутренней и внешней зон разработана Гейтсом и NTS, специализирующемся на радио- и творческих проектах.

Куратором культурной программы стала Мирна Айад, посвящена она местным и региональным талантам, беседам и выступлениям, подчеркивающим многогранность самовыражения, традиций, интеллекта, творчества и вклада в культуру арабских женщин.

Решили сразу и обо всем, но если вам, как и мне, показалось, что микс из всех этих тем и средств выражения — уже достаточно много, то удивитесь: это еще не все. В пространстве будет и кулинарная составляющая от шеф-повара Салама Даккака. Кухня должна подчеркнуть разнообразие диаспорных общин Абу-Даби и вообще Объединенных Арабских Эмиратов. Как и раньше, первые два дня пространство — это клуб для своих, приглашенных. А 13 и 14 февраля, Prada Mode будет открыт для публики.

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