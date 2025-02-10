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Нижегородские железнодорожники будут работать в экзоскелетах

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО РЖД) в 2024 году получила и внедрила в производство около 100 промышленных экзоскелетов. По данным ГЖД, экзоскелеты предназначены для работников путевого комплекса.

Фото: ГЖД

Фото: ГЖД

Закупленные устройства помогают облегчить перемещение и удержание тяжестей. В частности, с их помощью можно проводить сверление болтовых отверстий с использованием рельсосверлильных станков, которое требует значительных физических усилий. Кроме того, экзоскелеты помогают при переноске накладок во время разборки рельсошпальной решетки.

Андрей Репин

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