Трассу М-5 под Златоустом расширят до четырех полос

Участок трассы М-5 длиной в 19 км на подъезде к Златоусту расширят с двух до четырех полос. Проект капитального ремонта дороги одобрила госэкспертиза, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Также в 2024 году будет отремонтирован девятикилометровый участок в Щучанском округе Курганской области на трассе «Иртыш». Реконструкцию 9 км одобрили еще в 2023 году, однако отдельно необходимо было получить заключение по проекту обновления моста через реку Тукманка и монтажа освещения.

Виталина Ярховска