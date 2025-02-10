В ХМАО 17-летняя девушка выжила после падения с седьмого этажа

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) 17-летняя девушка выпала из окна с седьмого этажа многоквартирного жилого дома, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«В настоящее время проводится проверка по факту падения девушки с седьмого этажа»,— сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полина Щуцкая