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В ХМАО 17-летняя девушка выжила после падения с седьмого этажа

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) 17-летняя девушка выпала из окна с седьмого этажа многоквартирного жилого дома, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«В настоящее время проводится проверка по факту падения девушки с седьмого этажа»,— сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полина Щуцкая

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